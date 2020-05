Dois homens são assassinados a tiros no bairro Antônio Bezerra

Dois homens foram mortos a tiros na madrugada desta segunda-feira (18), no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), investiga o caso.

De acordo com a Pasta, Ronierisson Aleixo da Silva, de 30 anos, e Luiz Antônio de Jesus Alencar, 23, estavam na Rua Ipiranga quando foram atingidos pelos tiros. A Secretaria afirmou que não há, ainda, informações sobre os suspeitos de cometer o duplo homicídio.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do DHPP foram ao local, onde realizaram os primeiros levantamentos sobre o caso. A SSPDS informou que a Polícia Civil investiga o duplo homicídio com o objetivo de elucidar o crime e, também, identificar e capturar os suspeitos.

A Secretaria disse ainda que a população pode ajudar nas investigações da Polícia ao repassar informações sobre o crime. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, para o (85) 3257-4807, do DHPP, e para om(85) 99111-7498, o WhatsApp do departamento. Conforme a Instituição, o sigilo e o anonimato são garantidos.