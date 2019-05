Disfarçados de policiais federais, homens tentam aplicar golpe em supermercado de Fortaleza

Um homem foi preso e outro segue foragido após tentarem dar um golpe em um supermercado de Fortaleza fingindo ser policiais federais. O caso aconteceu na última segunda-feira (13), no bairro Cidade dos Funcionários, mas a prisão de um deles só aconteceu nesta quarta-feira (15).

De acordo com informações da Polícia, o suspeito preso é ex-funcionário do mercado e chegou ao local com distintivo de policial federal.

Ao serem atendidos pelo gerente, os homens mostraram um documento contendo uma assinatura falsa de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, alegando terem autorização para inspecionar o cofre do estabelecimento depois de receberem supostas denúncias de que havia circulação de moeda falsa no local.

Após simularem a análise de algumas das cédulas apresentadas pelo gerente, os homens tentaram convencê-lo de que seria preciso apreender todo o montante em dinheiro que estava no cofre.

Neste momento, de acordo com o delegado que investiga o caso, o gerente percebeu que um dos homens se parecia com um ex-funcionário da empresa e estava usando peruca e barba falsa. Como o gerente não permitiu a retirada do dinheiro, os homens deixaram o local.

Cerca de 40 minutos depois da visita inusitada, o gerente procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Após investigações, os policias chegaram até a residência de um dos falsos policias. Janderson Araújo da Silva, 23 anos, confessou participação na ação.

Ele foi conduzido para a delegacia que ficará a cargo das investigações, o 13º Distrito Policial, onde foi autuado por estelionato. O outro suspeito já foi identificado. Segundo o 13º DP, ele deverá se apresentar nesta quinta-feira (16), na unidade. Foi ele quem dirigiu o carro que usa para trabalhar como motorista de aplicativo para ir até o supermercado tentar aplicar o golpe com a ajuda do amigo.