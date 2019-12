Dinheiro falso é enviado pelos Correios; dois são presos pela PF

A Polícia Federal do Ceará capturou duas pessoas que receberam cédulas de dinheiro falso pelos Correios nesta segunda-feira (2). Uma delas é um adolescente, apreendido em Quixeramobim, e a outra, um homem. Ambos não tiveram idades divulgadas.

De acordo com a PF, a área de inteligência da polícia descobriu que haveria uma remessa de dinheiro falso para o Ceará, e, com isso, chegou aos dois suspeitos.

O homem foi preso em Fortaleza quando recebia a encomenda via postal com cédulas falsas, no total de R$ 2 mil, entre notas de R$ 100, R$ 50 e R$ 20, segundo a PF.

Já o adolescente foi capturado em casa, no município de Quixeramobim, também quando recebia 18 cédulas falsas de R$ 100.

O menor de idade foi encaminhado à delegacia de Quixeramobim e liberado após ser ouvido.

O homem preso foi autuado por crime de moeda falsa, com penas de reclusão de três a 12 anos, e encaminhado à sede da Superintendência Regional do Ceará, onde vai ficar à disposição da Justiça Federal do Ceará.