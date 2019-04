Cobrador de ônibus é executado quando conversava com amigos no Antônio Bezerra

Francisco Narcélio de Abreu, de 30 anos, foi executado a tiros na madrugada desta sexta-feira (5), na Rua Tenente de Queiroz, no Conjunto Tupinambá da Frota, no Antônio Bezerra. A vítima trabalhava como cobrador de ônibus e foi ferido pelos suspeitos quando conversava com amigos e aguardava a esposa próximo a uma quadra.

Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta preta chegaram ao local e atiraram contra Francisco Narcélio, que morreu no local. A dupla fugiu. Foram ouvidos cerca de seis disparos.

Uma terceira pessoa passou em alta velocidade em outra moto após os disparos e a polícia irá investigar se ela tem participação no crime.

Conforme o tenente Mota, da Polícia Militar, Francisco Narcelio não possuía antecedentes criminais. A família informou que ele não estava recebendo ameaças.