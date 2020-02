Um grupo de pessoas foi assaltado na madrugada desta terça-feira (25), no Bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, por dois homens armados. O crime aconteceu às 5h30, no restaurante Papa Léguas Sucos e Sanduíches, na Avenida Oliveira Paiva. Na ação, registrada pelas câmeras do sistema interno de monitoramento, a dupla aborda também o atendente do estabelecimento.

Os clientes estavam com fantasias de carnaval e já tinham finalizado a refeição quando os dois suspeitos entraram armados no restaurante. Os homens levaram dinheiro e celulares das vítimas, e todo o valor do caixa do comércio. A operação durou cerca de cinco minutos.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o roubo está sendo investigado pelo 13° Distrito Policial e o crime já foi registrado na Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7), durante a madrugada desta terça-feira. Em nota, PCCE pede às vítimas que compareçam à delegacia “para repassar informações que auxiliem nos trabalhos policiais”.