Casal  suspeito de vender consórcios e cartas de crédito de veículos falsas é preso pela polícia

Um homem e uma mulher suspeitos de vender consórcios e cartas de crédito de veículos falsas foram presos por policiais do 34º Distrito Policial na Rua 24 de Maio, no Centro de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (31).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a polícia apreendeu com os casal um vasto material de documentos falsificados e formulários de consórcios prontos para serem preenchidos. Além disso, no momento da prisão, os suspeitos estavam vestidos com roupas de um consórcio nacional.

Após o flagrante, Alisson de Almeida Fortunato, de 27 anos, sem antecedentes criminais, e Liliane Gomes da Silva, de 42 anos, com passagens por estelionato foram presos e autuados por estelionato e falsificação de documento particular.

De acordo com a SSPDS, a dupla já havia enganado várias pessoas.

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 3101-4926, do 34°Distrito Policial. O sigilo e o anonimato são garantidos.