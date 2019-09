Caminhão carregado de papel higiênico é incendiado em Maracanaú

Um caminhão carregado de papel higiênico foi alvo de um incêndio no Distrito Industrial, em Maracanaú, enquanto estava estacionado em frente a uma fábrica, na noite deste domingo (22). A suspeita é de que seja um incêndio criminoso. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. O caso ocorreu próximo ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) do município. Este é o quarto registro similar ocorrido no Estado, no fim de semana.

"Eu estava dormindo quando os porteiros gritaram: 'fogo!'", narra Ricardo Bonfim dos Santos, motorista do veículo. Ele conta que estava na cabine do veículo, estacionado em frente a uma fábrica, quando foi alertado pelos porteiros sobre as chamas na traseira do caminhão. Outros cinco veículos estavam no local e não foram atingidos.

A carga do caminhão seria transportada nesta segunda-feira (23) para a cidade de Boa Viagem, a 226 km de Fortaleza.

Este foi o terceiro registro de incêndio por criminosos na Região Metropolitana de Fortaleza. Em Fortaleza, quatro veículos foram atingidos na noite de sábado (21) e madrugada deste domingo (22).

Três caminhões estacionados às margens da BR-116, no bairro Ancuri, também foram incendiados por criminosos. Em outra ação, um carro também foi queimado na Cidade 2000. No interior, em Quixadá, um posto de combustíveis também foi alvo de ação incendiária criminosa.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou por nota que a Polícia Civil investiga os casos.