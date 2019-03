Bombeiros resgatam moto do fundo do açude Orós perdida durante assalto

Uma moto que havia sido roubada em Iguatu, no Centro-Sul do Estado, foi resgatada do fundo do Açude Orós por um guarnição do Corpo de Bombeiros do Ceará nesta segunda-feira (4).

A motocicleta foi encontrada a cerca 18 metros de profundidade durante as operações de busca por um barco não-tripulado do Departamento Nacional de Obras contras as Secas (Dnocs), que afundou após ficar à deriva no sábado (2).

A operação - realizada pelos sargentos Cheyne e Bertoldo e pelo cabo Sérgio - conseguiu retirar a motocicleta por volta das 14h da segunda.

Durante o primeiro turno dos trabalhos, os três mergulhadores encontraram apenas o motor da embarcação do Dnocs.

No início da tarde, a equipe recebeu a informação de que uma moto havia afundado pouco antes no local, durante uma tentativa de assalto. Seguindo as orientações do informante, mergulharam no local e conseguiram encontrar a motocicleta, que foi devolvida ao proprietário.