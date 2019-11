Bandidos Nutella: dupla é flagrada furtando cinco potes de creme de avelã no João XXIII

Dois homens foram flagrados na tarde desta segunda-feira (4) furtando cinco potes de Nutella, um creme de avelã, dentro de um supermercado no Bairro João XXIII, em Fortaleza. Em um vídeo o sistema de monitorameto, a dupla pode ser vista com roupas semelhantes: bermudas de cor bege e camisas roxas. As imagens mostram que um dos suspeitos abre a mochila enquanto o outro homem coloca os produtos dentro dela. Depois de pegar os produtos, eles deixam o supermercado calmamente.



A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou por meio de nota que as apurações acerca do furto estão a cargo do 27º Distrito Policial (DP). A Polícia Civil realiza investigações com objetivo de identificar e localizar os envolvidos no delito.

Segundo um funcionário que trabalha no estabelecimento, a dupla levou dois potes grandes e três pequenos. Um prejuízo de R$ 93,00. Ele reforça que em julho, a mesma dupla furtou sete latas de um composto alimentar. “Eles já tiveram aqui no meio do ano. Eles furtaram da gente sete latas de Sustagem. Um prejuízo para o supermercado de R$ 224,00. Agora levaram os potes de Nutella. O curioso é que eles gostam e levam só produtos bons e caros”, afirmou.

Insegurança

O funcionário, que não quis se identificar, disse que o Bairro do João XXIII está muito inseguro. “A insegurança na área preocupa bastante. No entanto, nos resta registrar a ocorrência. Aliás, tentei fazer uma via eletronicamente e deu erro. Vou ter que ir pela manhã na delegacia da região para registrar o boletim de ocorrência”.

Denúncia

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); ou para o (85) 3101- 5663 do 27º Distrito Policial (DP). O sigilo e o anonimato são garantidos.