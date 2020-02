Atos criminosos contra a segurança pública são registrados no Ceará 

Pelo menos cinco atos contra a Segurança Pública foram registrados no Ceará, entre a noite de terça-feira (18) e a madrugada desta quarta-feira (19). Em Fortaleza, no bairro Papicu, um grupo com aproximadamente 30 pessoas encapuzadas invadiu o 22º Batalhão da Polícia Militar e levou cerca de 10 viaturas do local, por volta das 3h. Já no Conjunto Ceará, 20 pessoas mascaradas furaram os pneus de carros estacionados no pátio do 17º Batalhão da PM, incluindo veículos particulares de policiais.

As ações tiveram início depois que a proposta de reestruturação salarial de militares começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Estado, nesta terça-feira. Na segunda (17), a Justiça do Estado do Ceará (TJCE) manteve decisão que permite que agentes de segurança sejam presos por promoverem movimentos grevistas e manifestações.

Os atos da madrugada se somam a outros registrados na terça. Em Caucaia, durante a noite, os pneus de viaturas foram esvaziados na entrada do 12 º Batalhão da PM. Além de agentes, familiares de policiais estavam no local.

Na Capital, uma viatura foi abandonada no cruzamento das avenidas Sargento Hermínio e Coronel Carvalho, no bairro Antônio Bezerra. Pessoas encapuzadas desceram de uma motocicleta, esvaziaram os pneus do veículo e fugiram. Os PMs que estavam no carro entraram em outro automóvel, que já os esperava.

Policiais presos

Três soldados foram presos por cercar uma viatura para secar pneus também no Antônio Bezerra, nas imediações do 18º Batalhão de Polícia Militar. O trio estava usando balaclavas e portava armas, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Patrulhas do Batalhão de Choque foram deslocadas por volta de 15h para o local, no intuito de impedir a ação de manifestantes - boa parte deles, mulheres de agentes - insatisfeitos com a proposta de reajuste para a categoria.

O Governo do Ceará informou em nota que foi instaurado, ainda na terça-feira, Inquérito Policial Militar (IPM) contra 150 policiais envolvidos em atos que configuram crime militar. Ainda segundo a gestão estadual, policiais que abandonarem o serviço e se envolverem em irregularidades serão investigados e ficarão sem salário.

Para reforçar a segurança nas ruas, policiais civis realizaram, entre a noite de terça e a madrugada desta quarta, um trabalho de policiamento ostensivo e preventivo nas ruas de Fortaleza e Região Metropolitana (RMF). Foram 21 equipes formadas por inspetores, escrivães e delegados de Polícia Civil, que também auxiliaram no trabalhos das delegacias plantonistas tanto da Capital como da RMF.