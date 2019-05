Após acidente com caminhão, carga de frango é saqueada na BR-222; veja vídeo

Após uma colisão entre um caminhão carregado de frango congelado e uma van que transportava passageiros na BR-222, em Tianguá, na manhã desta segunda-feira (6), a população saqueou os produtos deixados dentro do caminhão. Em fotos e vídeos registrados no local, é possível ver populares roubando fardos do produto e pessoas parando carros particulares para carregar com os frangos congelados. O motorista do veículo saqueado morreu no acidente.

Um dos vídeos mostra as pessoas se aglomerando na traseira do caminhão, que está tombado em um dos sentidos da pista. Elas retiram de dentro do veículo fardos e sacos com o alimento.

Após acidente com caminhão, carga de frango é saqueada por populares na BR-222 #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/Ozo1pKF8i9 — Diário do Nordeste (@diarioonline) May 6, 2019

Um mulher que colocava parte da carga no próprio carro foi questionada pelo Sistema Verdes Mares se houve autorização para pegar a carga, ela disse que acreditava "que a seguradora [deu], sim”. Mas ao ser perguntada se obteve a informação deles, a mulher não responde.

Com o acidente, ocorrido por volta das 7h, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. A vítima não resistiu e morreu.