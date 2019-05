Colisão entre caminhão e transporte de passageiros deixa uma pessoa morta na BR -222, em Tianguá

Uma colisão entre dois veículos deixou uma pessoa morta no km 301, da BR- 222 , em Tianguá, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 7h desta segunda-feira (6). A vítima foi o motorista do caminhão, Ele ficou preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Segundo a PRF, quando os agentes chegaram ao local, não encontraram feridos. Contudo, ele receberam a informação de que 19 pessoas estavam dentro do veículo na hora da colisão.

Os agentes precisaram interditar a via parcialmente e controlaram o tráfego. Após a retirada dos veículos, o trecho será liberado.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense do Estado (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência. Ainda não há informações sobre a identificação do motorista.

O caminhão estava carregado de frango congelado. Após o acidente, a população saqueou carga, segundo a PRF. Inicialmente, a PRF havia confirmado que os produtos foram levados após autorização do proprietário, no entanto, a informação foi corrigida por volta das 16h.