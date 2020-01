Adolescentes são apreendidos suspeitos de assalto a comércio no Cumbuco

Três adolescentes foram apreendidos suspeitos de assalto a um mercantil na Avenida Central, na praia do Cumbuco, em Caucaia, Grande Fortaleza. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (21).

Segundo o coronel Alves, do 12º Batalhão da Polícia Militar de Caucaia, a polícia fez o cerco no estabelecimento após se informada que havia um assalto em andamento no local. “Os adolescentes não reagiram e os pertences das vítimas foram recuperados”, afirma.

A polícia apreendeu com os jovens uma faca, uma pistola falsa, um relógio, cinco celulares e R$ 416.

Um adolescente de 14 anos e dois de 16 anos foram encaminhados para a Delegacia do Cumbuco onde foram autuados pelas infrações.