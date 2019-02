Adolescente é morta a tiros ao sair da escola; três suspeitos são capturados

Uma adolescente de 14 anos foi morta a tiros depois de sair da escola onde estudava, no Bairro Vila Peri, em Fortaleza, no início da tarde desta sexta-feira (22). Pessoas ligadas à família ouvidas pela reportagem do Sistema Verdes Mares afirmaram que houve uma tentativa de assalto e que a jovem teria se recusado a entregar os pertences. No entanto, a polícia classificou o crime como homicídio e afirmou que os suspeitos levaram o celular da vítima apenas para forjar latrocínio. Dois adultos e um menor de idade foram capturados pelo Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

Com os três foram apreendidas duas armas, um revólver calibre 32 e uma espingarda calibre 12, segundo a Secretaria de Segurança do Ceará (SSPDS).

De acordo com um funcionário da escola, o crime ocorreu logo após Larissa Laiane Silva Vieira deixar a unidade, nas proximidades da instituição. Ela teria sido abordada por suspeitos em uma moto. A adolescente chegou a ser socorrida e encaminhada para o Frotinha da Parangaba, mas não resistiu.

Segundo a SSPDS, o menor apreendido e os dois maiores foram conduzidos para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Um ato infracional análogo ao crime de homicídio foi registrado contra o adolescente. Outro suspeito foi autuado em flagrante por homicídio, corrupção de menores e por furto, já que a polícia encontrou o celular da vítima com ele, levado para forjar latrocínio, conforme informado aos policiais em depoimento.

Já o terceiro suspeito foi encaminhado para o 5º Distrito Policial (DP), onde um inquérito policial por posse irregular de arma de fogo será instaurado.