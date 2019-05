Adolescente diz que ordem de matar mulher em Maracanaú partiu de presídio

A polícia apreendeu, na manhã desta quarta-feira (1º), um adolescente suspeito de assassinar uma mulher durante uma aula de dança em Maracanaú, na noite desta terça-feira (30).

O jovem confessou que matou Ana Luíza de Araújo (24), a mando de dois traficantes que estão presos, quitando assim uma dívida de R$ 4 mil que possuía com a dupla.

Ainda conforme o adolescente, Ana Luíza traiu um dos mandantes, que também era seu companheiro, e também teria entregado a dupla de traficantes à polícia, o que seriam as motivações para o crime.

Depoimento

Após ser detido na manhã desta quarta-feira (1º), o adolescente confessou participação no crime e revelou detalhes. Segundo ele, ao chegar na quadra esportiva onde Ana Luíza estava participando de uma aula de dança, anunciou que se tratava de um assalto e deu tiros para cima. Em seguida, retirou o filho de dois anos dos braços da vítima e disparou três vezes contra ela, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ele ainda confessou que retornou ao local do crime para se certificar da morte de Luíza, mesmo com a presença das equipes policiais. Revelou que tanto ele quanto os dois traficantes pertencem a uma facção criminosa. O depoimento foi colhido na Delegacia Metropolitana de Maracanaú. As investigações do caso estão à cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).