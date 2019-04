45 pessoas são detidas e 34 celulares apreendidos em operação da Polícia Civil em Juazeiro do Norte 

A Polícia Civil do Ceará apreendeu 34 celulares e conduziu 45 pessoas para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte para prestarem depoimentos sobre receptação, neste sábado (6). As ações são resultado da segunda fase da operação "Cellare", que investiga crimes de roubo de aparelhos telefônicos na Região do Cariri.

Os celulares foram rastreados após consulta à Identificação Internacional de Equipamento Móvel (Imei) dos dispositivos. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que todos os aparelhos serão devolvidos aos seus legítimos proprietários nos próximos dias.

Cerca de 40 policias participaram da força-tarefa deflagrada neste sábado pelo Núcleos de Defraudações, de Roubos e Furtos e de Combate ao Tráfico de Drogas do Cariri.

A primeira fase da operação foi deflagra em fevereiro deste ano, também em Juazeiro do Norte, e apreendeu 15 celulares. Na época, 15 pessoas foram detidas para prestar depoimento sobre receptação.

Boletim de Ocorrência

A Polícia Civil alerta para a importância do registro do boletim de ocorrência (B.O) em casos de roubos e furtos de celulares, para poder recuperar os aparelhos. A vítima pode fazer o B.O online ou em delegacias.

Além disso, a polícia orienta que a população não compre celulares sem nota fiscal, já que os objetos podem ser frutos de roubos ou furtos, configurando crime de receptação.