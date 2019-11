VLT colide em caminhonete que cruzava os trilhos em Sobral

Uma composição do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Sobral colidiu com uma caminhonete por volta das 10h desta quinta-feira (14). O automóvel estava cruzando os trilhos após a cancela ter baixado na rotatória do Parque da Cidade, que dá acesso ao município de Massapê. O VLT foi levemente danificado. Já a caminhonete teve maiores avarias e precisou ser rebocada. Ninguém ficou ferido.

Segundo os guardas municipais que auxiliaram na retirada do veículo, o motorista afirmou que já estava com o carro sobre os trilhos quando a sinalização que indica a proximimidade do VLT foi emitida. Ele teria olhado apenas para o lado esquerdo e, como não viu o VLT, seguiu em frente, até ter o carro atingido pela composição, que vinha no sentido contrário.

A viagem foi interrompida e trânsito ficou parcialmente interditado por cerca de 30 minutos, até que o carro fosse rebocado. Por volta das 10h30, o tráfego foi liberado.

A cancela do VLT ficou quebrada. O VLT, contudo, seguiu viagem após a liberação e a retirada do automóvel.

Uma caminhonete colidiu com o VLT de Sobral na rotatória que liga a cidade ao município de Massapê. Reprodução

Os acidentes com Veículos Leve sobre Trilhos têm preocupado usuários no interior. Em Sobral, a maior parte dos acidentes acontece devido ao avanço de veículos, na maioria motociclistas, que não respeitam a sinalização e acabam sendo atingidos pelo VLT ao tentar ultrapassar a linha férrea. A última colisão ocorreu em maio deste ano, quando um motorista freiou próximo ao VLT e foi atingido.

De acordo com a Metrofor, até 2017, foram registrados, em média, dois casos do tipo por mês por causa da imprudência dos motoristas. Boa parte foi de abalroamentos leves, sem gravidade e sem ocasionar despesas com indenizações para a empresa.