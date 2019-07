Quarta-feira deve ser de chuva no litoral, Maciço de Baturité e Região da Ibiapaba

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou na manhã desta quarta-feira (3), a previsão meteorológica para o dia. De acordo com o órgão, a tendência para o decorrer do dia é de chuva no litoral cearense, Maciço de Baturité e Região da Ibiapaba.

Em Fortaleza a chuva é registrada desde as primeiras horas desta manhã de quarta. Com as precipitações, a temperatura na capital cearense ficou mais amena com os termômetros computando a mínima de 22°C. Os dados são Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Entre as 7h desta terça-feira (2) e as 7h desta quarta-feira (3), os maiores acumulados informados até esta manhã de quarta foram em São Gonçalo do Amarante (Posto Siupe 20,6 mm), Redenção (Posto Açude Acarape do Meio 9,0 mm) e Aquiraz (Posto Sítio Sapucaia Facundes 7,0 mm).

Mesmo com a leve chuva, alguns semáforos apresentam problemas. A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) informou para o Sistema Verdes Mares que dois semáforos para pedestres apresentam problemas. O da Avenida Presidente Costa e Silva em frente à Escola André Luiz está apagado. Já na Avenida Paulino Rocha, entre as ruas Otilia Carvalho e Luiz Saraiva, está piscante.

Segundo a Funceme, o mês de julho começa com previsão de nebulosidade variável em todas as macrorregiões do Ceará. Os meteorologistas do órgão depois de estudarem imagem de satélite no início da semana indicaram que havia uma tendência de formação de algumas áreas de instabilidade no Leste do Nordeste que deveriam alcançar o estado do Ceará entre a tarde e a noite desta quarta-feira.

Oito maiores chuvas por posto no dia:

(8 postos com chuva de 10 informados)

São Gonçalo Do Amarante (Posto: Siupe) : 20.6 mm Itaitinga (Posto: Itaitinga) : 14.0 mm Redenção (Posto: Acude Acarape Do Meio) : 9.0 mm Itapiúna (Posto: Itapiuna) : 7.4 mm Aquiraz (Posto: Sitio Sapucaia Fagundes) : 7.0 mm Aurora (Posto: Sitio Tipi) : 3.5 mm Quixadá (Posto: Ac. Pedras Brancas) : 2.3 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Sede) : 0.4 mm

Previsão para os próximos dias

Previsão para quarta-feira (3):

Nebulosidade variável com possibilidade de chuva no litoral, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba. Nas demais regiões, nebulosidade variável.

Previsão para quinta-feira (4):

Nebulosidade variável em todas as regiões

Previsão para sexta-feira (5):