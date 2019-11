Novo percurso de Turismo de Experiência será inaugurado nesta quinta-feira (21) em Baturité

A cidade de Baturité, no Maciço de Baturité, ganha nesta quinta-feira (21), uma nova rota turística que agrega o patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial do Município. Denominado “Caminhos de História e Fé”, o circuito busca valorizar a vocação histórico-cultural do município e promover o turismo de experiência. O projeto será lançado dentro da programação da nona edição do evento Fio Maciço, realizado até dia 23.

“Baturité atravessa os primórdios da história do Brasil e vivencia cada capítulo de sua consolidação. Temos como protagonistas os povos indígenas, jesuítas, negros, migrantes das áreas de seca”, conta Fabiana Gizelle, articuladora do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), responsável pela proposta. Com a rota, pretendemos resgatar e disseminar um pouco da história da região”, finaliza.

O Fio Maciço será lançado na sede da Prefeitura Municipal, a partir 17h30.

Passeios

Em meados do século XVII, no tempo da ocupação holandesa no Nordeste, foram os flamengos que buscaram o desenvolvimento de atividades coloniais às margens do rio Pajeú, deixando resquícios de fé protestante entre os nativos. Somente em 1654, depois da expulsão dos holandeses, é que verdadeiramente tem início um trabalho de ocupação da região através dos povos ibéricos e da ação religiosa dos missionários católicos por meio dos Jesuítas.

O circuito “Caminhos de História e Fé” conta com cinco percursos, que podem ser feitos separadamente, além do Corredor Comercial 7 de Setembro, que compreende os principais pontos histórico-comerciais do Centro de Baturité. Os circuitos são: Baturité de Fé (Circuito Religioso), Curta Baturité, Baturité Artesanal, Serra do Evaristo e Viva Estação Ferroviária de Baturité. Cada um passeia por diferentes pontos marcantes do Município.