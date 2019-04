Moradora de Cascavel diz que teve casa destruída por raio; veja vídeo

Uma moradora de Cascavel afirma que um raio atingiu sua casa e destruiu parte da estrutura, além de móveis e eletrodomésticos, na manhã desta quarta-feira (17). Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 6 milímetros no município até as 14h. Com base no site Earth Networks, a Clima Tempo informou que caíram 13 raios naquela região entre 7h e 8h desta quarta.

“Não tava chovendo tão forte, tava só nuvem muito pesada, com raios e trovões. Eu sabia que tava bem em cima da casa. Balançava tudo na estrutura”, comentou Elioneide da Silva, 37, moradora do local, sobre o momento em que sentiu o raio atingir a residência.

Elioneide e a filha de nove anos estavam deitadas em um quarto no andar debaixo da casa quando o fato ocorreu. Ela diz que a parte de cima do imóvel, onde ficam o quarto principal e um banheiro, foi a mais danificada.

“Aconteceu um estrondo dentro de casa e eu nem levantei, fiquei sem reação, com ela (a filha) na cama. Não tinha condições psicológicas de levantar”, conta. Ela mora no imóvel há oito meses, e diz que o local não possui para-raios.

Moradora de Cascavel diz que teve casa destruída por raio Foto: Arquivo Pessoal

Nuvens de tempestade

Sobre a incidência de raios em local onde choveu apenas 6 milímetros, a Funceme explica que eles costumam estar "tipicamente associados a nuvens de tempestade do tipo cumulonimbus, mas ainda podem acontecer a partir de nuvens cumulus não tão desenvolvidas. Nesse caso, eles têm extensões e intensidades menores", diz o órgão.

"Entretanto, um raio pode provir de um cumulonimbus, percorrendo uma trajetória longa, e alcançar o solo num local relativamente distante da nuvem, dando a impressão que não se originou dele", completa.

Além de abrir um buraco no telhado e derrubar várias telhas, o raio provocou danos dentro da casa, afirma a moradora. Elioneide diz que a pia do banheiro e da cozinha “sacaram fora”, a geladeira queimou e ficou destruída por dentro, assim como a máquina de lavar.

“Geladeira queimou e quebrou por dentro, até os ovos. Máquina de lavar tá toda quebrada. A instalação da casa foi toda atingida e a casa tá toda rachada. A pia da cozinha sacou fora do balcão e caiu, e o vaso sanitário e a pia de cima”, listou a mulher.

Elioneide também afirma que as tomadas da casa ficaram todas queimadas, com fios à mostra.

'Surto de tensão'

Professor de Engenharia Elétrica na UFC, Carlos Gustavo analisou imagens enviadas pela moradora. “Pode acontecer, principalmente se a casa tiver numa região isolada, horizontal, e não tiver nenhuma edificação mais alta, ela pode tá sujeita à queda do raio”.

Ele também afirmou que danos materiais como os ocorridos na casa com a descarga elétrica podem acontecer.

“Na hora que a descarga atmosférica incidir na edificação vai acontecer uma sobretensão induzida em toda instalação elétrica. É como se fosse um surto de tensão. Se a residência não tiver os dispositivos de proteção contra surto, pode acontecer exatamente essa queima. Um surto na alimentação elétrica na geladeira pode causar a queima dos circuitos eletrônicos, vai ficar pontos escuros nas tomadas, queimar fonte de televisão, micro-ondas, equipamentos de tv a cabo... tudo isso pode vir a queimar”, explicou.

Moradora de Cascavel diz que teve casa destruída por raio Foto: Arquivo Pessoal

'Não tava mais aqui'

A mulher considera que escapou de uma tragédia, já que perdeu o horário da escola da filha e, no momento em que o raio atingiu a casa, as duas permaneciam deitadas no quarto, e não na cozinha ou no banheiro, como de costume para o horário.