Mauriti ganhará nova sede da Prefeitura

Após ser iniciada em 2010 e abandonada pouco tempo depois, a construção do novo Centro Administrativo Expedito de Oliveira Leite de Mauriti será retomada. A ordem de serviço foi assinada na manhã desta quarta-feira (15), no pátio da Secretaria de Cultura. Atualmente, a Prefeitura divide os órgãos administrativos em locais alugados e prédios antigos do Município.

O novo prédio da Prefeitura de Mauriti será localizado no Alto da Bela Vista, na Avenida Senhor Martins, ao lado da Secretaria de Cultura, onde está a obra abandonada. Ao todo, possuirá uma área de 2.024m² de área construída e 1.456,80m² de área coberta.

A obra deve custar R$ 1.483.864,34 com recursos próprios do município. A entrega do novo prédio da Prefeitura de Mauriti está prevista para acontecer em até quatro meses. O Centro Administrativo deve começar a funcionar a partir do dia 1º de julho.

O prédio vai comportar toda estrutura administrativa da prefeitura com Gabinete do prefeito, Gabinete do vice-prefeito, Assessoria de Comunicação, RH, Ouvidoria, Controladoria e controle interno, Licitação, Contabilidade, Tesouraria, Setor de Compras, Procuradoria, Setor de Tributos, Secretaria da Fazenda, Assessoria Jurídica, Arquivos, Contratos e Convênios, setor de Patrimônio, Orçamento Participativo, Sala de Reuniões e áreas de acesso geral.