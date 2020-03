Jovem tenta atravessar passagem molhada e morre ao cair na água, em Icó

Um jovem morreu vítima de afogamento durante a travessia de uma passagem molhada na tarde deste sábado (7), no município de Icó, no Ceará. Ele estava pescando com os irmãos quando aconteceu a fatalidade.

Segundo testemunhas, o garoto se desequilibrou ao tentar atravessar a passagem e caiu na água. Ele estava com um bolsa que acabou ficando presa em galhos de árvores e não conseguiu se desprender.

Moradores que auxiliaram no resgate do corpo afirmaram que ele pode ter batido com a cabeças em pedras que têm no lugar. A identificação da vítima não foi informada.