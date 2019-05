Chove em mais de 30 municípios cearenses; Amontada registra maior volume

Choveu em pelo menos 31 municípios cearenses das 7h desta quinta (9) até as 7h desta sexta-feira (10), segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No município de Amontada, no Litoral Oeste, foi registrada a maior chuva, com 48 milímetros. Seguido por Granja e Trairi, que registraram 36 e 28 milímetros, respectivamente.

Outros quatro municípios registraram as maiores chuvas. São eles: São Gonçalo do Amarante (22 mm); Pedra Branca (17 mm) e Boa Viagem (16 mm).

Segundo a Funceme, a previsão para todo o Estado nesta sexta-feira é de eventos de chuva no centro-norte. No sul, nebulosidade variável com possibilidade de chuva, ou seja, com as áreas do sul menos favoráveis em relação às do norte do Ceará.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(49 postos com chuva de 107 informados)