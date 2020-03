Chega a 20 o número de açudes sangrando no Ceará

O Ceará tem 20 açudes sangrando em todo o Estado nesta segunda-feira (9), segundo Resenha Diária da Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Os últimos açudes a sangrarem foram Barragem do Batalhão, em Crateús (Sertão do Crateús); Diamantino II, no município de Marco e Gongorra, na cidade de Granja, Região Norte do Estado.

Segundo a Cogerh, foram registrados aportes em 88 açudes, aos quais são destacados pela importância estratégica (capacidade de armazenamento e/ou cidades abastecidas) os açudes Acarape do Meio, Angicos, Aracoiaba, Araras, Arneiroz II, Ayres de Sousa, Banabuiú, Castanhão, entre outros. Além disso, os açudes Cipoada, Ema, Escuridão e Vieirão deixassem o volume morto; e o açude Junco deixou de estar seco.

Os açudes que estão acima de 100% de sua capacidade são:

Gameleira (102,1%); Tucunduba (101,38%); Quandu (101,26%); Itapebussu (109,59%); Itaúna (100,87%); Jenipapo (100,08%); São Vicente (100,12%); Acaraú Mirim (103,64%); Tijuquinha (100,27%); Acarape do Meio (100,99%); Germinal (100,55%); São Pedro Timbaúba (100,43%); Várzea da Volta (102,64%); Colina (104,25%); Sobral (100,52%), Caldeirões (100%), Barragem do Batalhão (106,69%); Gongorra (101,2%); Gomes (100,78%); Diamantino II (106.02%).

Dos reservatórios monitorados pelo Companhia, outros seis estão com a capacidade entre 90% e 99%. No entanto, existem 87 açudes que estão com volume inferior a 30%, conforme observado no portal Hidrológico do Ceará.

Grandes açudes em situação precária

Situação dos três principais reservatórios do Ceará é preocupante. O açude Castanhão, na bacia do Médio Jaguaribe, está com 3,29% da capacidade total de armazenamento. Enquanto o açude Orós, no alto Jaguaribe, tem 4,87% de volume; e o Banabuiú, na bacia de mesmo nome, registra 6,15%.

Chuva no interior

Choveu em pelo menos em 94 municípios entre as 7h deste domingo (8) e 7h desta segunda-feira (9). Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) o maior registro ocorreu no município de Ibiapina, na Região da Ibiapaba, com 106 milímetros. Em seguida aprecem Redenção (55 milímetros), Tianguá (44 milímetros) e Viçosa do Ceará (40,4 milímetros).

10 maiores chuvas por posto no dia:

Ibiapina (Posto: Ibiapina) : 106.0 mm Moraújo (Posto: Moraujo) : 64.0 mm Redenção (Posto: Redencao) : 55.0 mm Coreaú (Posto: Sitio Urubu) : 48.0 mm Acarape (Posto: Acarape) : 45.0 mm Tianguá (Posto: Tiangua) : 44.0 mm Pacatuba (Posto: Escola Prof Luiza Teodoro) : 40.5 mm Viçosa Do Ceará (Posto: Vicosa Do Ceara) : 40.4 mm Jati (Posto: Jati) : 40.0 mm Independência (Posto: Ematuba) : 38.0 mm

Segunda-feira (9):

Predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada na Ibiapaba e na faixa litorânea.

Terça-feira (10):

Predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada na Ibiapaba.

Quarta-feira (11):