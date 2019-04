Paulo César Norões: Sintonia com governadores

Deputados estaduais nordestinos seguem a mesma linha defendida pelos governadores de seus estados em relação à PEC da Previdência enviada pelo Governo Bolsonaro ao Congresso. Concordam com a necessidade da reforma, mas querem ver preservados direitos, sobretudo os de trabalhadores rurais e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Entendimento firmado na Carta de São Luís, assinada pelos presidentes das Assembleias do Maranhão, Ceará, Bahia, Piauí e Paraíba, e divulgada após o encontro desta sexta-feira, na capital maranhense. Evento que marcou, ainda, o surgimento do ParlaNordeste. O presidente José Sarto representou a Assembleia cearense, junto com os deputados Acrísio Sena (PT), Danniel Oliveira (MDB) e Walter Cavalcante (MDB). Sarto foi escolhido o secretário-geral do colegiado, que será presidido pelo maranhense Othelino Neto (PCdoB).

Outras pautas

Outro ponto importante do encontro de São Luís foi o fortalecimento dos órgãos regionais de desenvolvimento, como o BNB, Dnocs, Chesf, Sudene e Sudam. Segundo Acrísio Sena, a participação da bancada cearense foi importante quando pediu a inclusão do Dnocs na Carta de São Luís. "Somos contrários a qualquer política que venha enfraquecer estas instituições", reafirmou.

Intermediação

Coube ao líder do Governo na Assembleia, deputado Júlio Cesar Filho, à vice-líder Augusta Brito (PC do B), e aos deputados Elmano Freitas (PT) e Guilherme Landim (PDT), discutirem com representantes do Sindsaúde e da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias, o projeto do Executivo que fixa o piso salarial dos agentes comunitários, em tramitação na Assembleia Legislativa. As demandas apresentadas pela categoria serão levadas ao governador Camilo Santana.

Telemedicina

Conselho Federal de Medicina vai liberar consultas, diagnósticos e outros procedimentos médicos a distância. O assunto foi levantado nesta sexta-feira, na Assembleia, pelo deputado Carlos Felipe (PC do B). O parlamentar, que é médico, admite a importância e o futuro da telemedicina, mas defende que deve haver equilíbrio para evitar riscos. "Todo paciente deseja ser visto por um especialista. Precisamos da tecnologia e ela é de total importância em alguns procedimentos, mas não podemos nos tornar reféns dela", alertou.

Ao agradecer a medalha Iracema, que receberá em 13 de abril, aniversário de Fortaleza, Mauro Benevides irá relembrar momentos marcantes de sua trajetória. Em especial a unificação do salário mínimo em todo o País; o restabelecimento das eleições diretas de prefeito das capitais; e a criação do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, entre iniciativas outras com a participação direta do ex-senador

Com a assinatura da Ordem de Serviço da Rua do Comércio do Bom Jardim, Roberto Cláudio deu a largada, nesta sexta, do projeto Meu Bairro Empreendedor. Aposta do prefeito para transformar a vida da população da periferia