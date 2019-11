Paulo César Norões: Respeito às diferenças

No momento em que se intensifica a polarização do debate político, a partir da libertação de Lula, extremamente conveniente o discurso pacificador do governador Camilo Santana. Ao levar seu abraço e reafirmar sua admiração pelo ex-presidente – que ele considera o maior da história do Brasil –, Camilo chamou atenção para a necessidade de “que nosso país busque conviver com as diferenças de opinião. Que haja mais diálogo, tolerância e respeito, independentemente de posições partidárias, para exercemos a democracia em sua plenitude”, como escreveu em seu perfil no Facebook.

Na prática

Não são palavras ao vento. O próprio Camilo, um petista, vem demonstrando, na relação respeitosa e produtiva que tem mantido com o Governo Bolsonaro – incluindo o próprio presidente, com quem já teve a oportunidade de dialogar – que é possível uma convivência republicana. “O que precisamos, cada vez mais, é discutir os problemas do Brasil com muita sabedoria, serenidade e respeito. E resolver urgentemente as questões que afligem a nossa população, principalmente o desemprego. Nosso País precisa voltar a crescer”, ensina o governador cearense. Que assim seja!

Retroalimentação

Os primeiros movimentos de Lula e Bolsonaro após a soltura do ex-presidentes foram dentro do esperado. Os ataques mútuos podem passar a ideia de ódio um pelo outro, mas quem conhece política sabe que todos as ações são calculadas. Bolsonaro se fez no antipetismo e assim deseja permanecer. Lula, por seu lado, depois de ter a imagem maculada pelos escândalos nas gestões petistas, tem no combate ao bolsonarismo a ferramenta para se manter o líder capaz de unir a esquerda contra o discurso direitista. É, portanto, uma retroalimentação, que dificulta, inclusive, a entrada de novos atores políticos nesse jogo.

Buchada boa

Coube ao prefeito Roberto Cláudio anunciar o peso da maior buchada do mundo, no Mercado São Sebastião, neste fim de semana. 135 Kg, registrados no Guiness Book, o livro dos recordes. Em outros tempos, RC teria se empanturrado dessa iguaria típica. Mas, como está buscando uma boa forma, degustou-a com parcimônia. E aprovou.

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) vai promover mais uma sessão de autógrafos de “Virgílio Távora - O Estadista Cearense”, dos escritores César Barreto e Saulo Barreto, no dia 3/12. O livro marca o centenário de VT.

Maurício Filizola, presidente da Fecomércio-CE, virou cidadão do Crato. Título entregue na abertura da Mostra Sesc de Arte e Cultura, que acontece lá. Luiz Gastão Bittencourt, da Confederação do Comércio, recebeu a Medalha Bárbara de Alencar, principal comenda da Prefeitura do Crato.