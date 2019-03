Paulo César Norões: o turismo como prioridade

O deputado federal Antonio José Albuquerque participou de audiência com a presidente da Embratur, Teté Bezerra, e o presidente da comissão do turismo, Newton Cardoso, em Brasília. Durante o encontro, o parlamentar cearense tratou da organização de encontros nos estados brasileiros voltados para o mercado turístico e a importância de replicar as políticas adotadas em Portugal. “O Governo português resolveu dar prioridade ao setor, o que foi de extrema relevância para sair da grande crise enfrentada em 2015 e, assim, o país conseguiu aumentar o fluxo turístico e diminuir a taxa de desemprego, que passou de 18%, em 2015, para 6%, em 2018”, destaca AJ.

Em Israel

O presidente Jair Bolsonaro vai a Israel conhecer o processo gigantesco de dessalinização da água do mar. Ele quer abastecer cidades nordestinas como faz o Governo israelense. Bolsonaro não gosta de comitivas grandes, decidiu levar dois deputados e dois senadores e dois ministros.

Projeto

A propósito, o deputado federal Roberto Pessoa (PSDB) apresentou projeto criando um programa nacional para a dessalinização e segurança hídrica. Pessoa pediu ao presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM) para botar o projeto em tramitação antes da viagem de Bolsonaro a Israel, no dia 4 de abril.

Super-Élcio

Cada dia Élcio Batista ganha mais poderes no Abolição. Agora, ele controla todas as viagens de autoridades e servidores de órgãos públicos do Governo. Em decreto, o governador Camilo Santana, delegou ao secretário da Casa Civil a competência para autorizar a concessão de diárias, ajuda de custo e passagens no âmbito nacional para os ocupantes dos cargos de Direção e Gerência Superior dos Órgãos da Administração Direta e Direção Superior das Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, e Sociedades de Economia Mista e, no âmbito internacional, para todos os servidores do Poder Executivo Estadual.

Política

Há um novo "point" político em Fortaleza. Uma padaria na Carlos Vasconcelos especialista em comidas típicas. O dono fez vários painéis com fotos dos clientes. Em um deles está o presidente da Assembleia, José Sarto, junto com políticos populares da cidade. Sarto curte o bom momento e diz que por ora só pensa em ser um bom presidente da Assembleia.



O prefeito Arnon Bezerra, de Juazeiro do Norte, está em alta no Abolição, o que resulta em ótimas parcerias. Juntos, Estado e Prefeitura estão fazendo o teleférico do Horto; a reforma dos acessos à estátua de Padre Cícero; além da recuperação de ruas e avenidas e oito escolas. Arnon e Camilo andaram distantes por conta da campanha eleitoral. Mas, agora tá tudo esclarecido e eles seguem unidos.

34 juízes e 79 servidores , de 26 varas do Interior e do Juizado da Mulher de Fortaleza, movimentaram a 13ª Semana Pela Paz em Casa. Foram apreciados 2.290 processos, relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher.