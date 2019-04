Paulo César Norões: Interior também tem potencial turístico

Reitor da Universidade Regional do Cariri (URCA), José Patrício Pereira Melo, escreve à coluna para saudar o pronunciamento do deputado estadual Sérgio Aguiar (PDT) sobre o impacto positivo do turismo da economia do Ceará, objeto de comentário na nossa coluna de ontem.

O reitor destaca que o interior também tem potencial para incrementar esses números positivos na economia do estado, especialmente o Cariri, que tem se esforçado para se consolidar como destino turístico, com sua religiosidade, belezas naturais e o Geopark Araripe, o primeiro parque geológico das Américas reconhecido pela UNESCO.

Patrício Melo lembra, ainda, que a legislação no Ceará determina que o investimento de 20% do fundo destinado ao plano de turismo do Estado seja para o interior.

Tem razão o reitor. Não só o Cariri, mas também regiões interioranas como a Serra da Ibiapaba; Quixadá e seus monólitos e o açude Cedro - cuja ordem de construção foi dada por D. Pedro II, ainda no Século 19 -; a histórica Redenção, berço da abolição dos escravos no Brasil; e muitos outros belos e históricos recantos têm potencial para atrair turistas e ajudar a aquecer a economia cearense.

Observatório

Parlamentares do PDT ganharão do partido um apoio para fundamentarem suas atuações na Câmara dos Deputados e Senado Federal. Um relatório do recém-criado Observatório do PDT, elaborado a cada três meses para os parlamentares, vai ajudar também a sociedade em geral a compreender os posicionamentos do partido no Congresso, especialmente na oposição aos projetos do governo. "O caminho é um Brasil para o povo brasileiro, e não para uma elite do sistema financeiro que infelizmente dita as regras do nosso país", disse o líder do PDT na Câmara André Figueiredo.

Disque denúncia

Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 481/19, do deputado federal Capitão Wagner (Pros), que cria um serviço telefônico com número exclusivo para o recebimento de denúncias sobre corrupção. O serviço deverá ser gratuito e garantir o sigilo ao denunciante.

Legislativo presente

O presidente da Assembleia, deputado José Sarto (PDT), participou nesta sexta-feira (12), no Palácio da Abolição, de reunião do Comitê de Governança do Pacto por um Ceará Pacífico. Ao lado do governador Camilo Santana e da vice-governadora Izolda Cela, Sarto destacou a atuação do Legislativo Estadual no combate ao crime e citou a recente convocação extraordinária, em janeiro deste ano, para apreciação de um pacote de medidas que contribuíram para conter os ataques criminosos.

Honra ao mérito

A Medalha Iracema, que o prefeito Roberto Claudio entrega na manhã deste sábado, no Teatro São José, ao ex-senador Mauro Benevides, empresário Pio Rodrigues e ao médico José Otho Leal Nogueira foi criada na atual gestão para ser a maior comenda do Poder Executivo Municipal. É apenas a segunda vez que a medalha é entregue. No ano passado os homenageados foram o cantor Raimundo Fagner, a jornalista Adísia Sá e o arquiteto Liberal de Castro.