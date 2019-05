Paulo César Norões: Depressão pós-parto é tema de campanha

Deputada estadual Aderlânia Noronha (SD) apresentou projeto de lei instituindo no mês de maio a campanha de orientação e conscientização sobre a depressão pós-parto. Pela proposta, durante a campanha o Estado deverá promover eventos e distribuir material que contribua para a divulgação do tema e gere conscientização sobre a depressão pós-parto. Estima-se que cerca de 60% das novas mães passam por uma forte melancolia após o parto, conhecida, internacionalmente, como baby blues. No Brasil, cerca de 40% desenvolvem depressão, sendo que 10% apresentam a sua forma mais severa.

Proativo

Com 100 dias de mandato recém-completados, o deputado Célio Studart (PV) lidera o ranking de projetos de lei apresentados na Câmara neste ano (109), sendo um deles já aprovado pelo Plenário, o que proporciona aos autistas prioridade em processos. Além disso, preside a Subcomissão Permanente em Defesa dos Direitos dos Animais e a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Uma das prioridades em curso é a coleta de assinaturas para a criação de outra frente - esta em prol da Enfermagem.

Acessibilidade

Governo Bolsonaro já garantiu mudanças na Lei Rouanet. E há também parlamentares querendo incluir exigências para a liberação do incentivo. Deputada Erika Kokay (PT-DF) incluiu no Projeto de Lei 8016/17 a exigência de legendas, libras ou audiodescrição para todos os filmes, vídeos, fotos e produções musicais beneficiadas com doações e patrocínios, como reza o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A proposta já foi aprovada na Comissão de Cultura e na comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e ainda será analisada pela comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara Federal.

Apresentando

Como vem fazendo desde o início do ano, o Novo traz mais um deputado de sua bancada na Câmara Federal para divulgar a legenda. Vinícius Poit, eleito por São Paulo, faz palestra sexta-feira (17), às 19 hs, no Hotel Praia Centro, sobre empreendedorismo na política. Poit está entre os três melhores deputados da Câmara Federal no ranking dos políticos. Antes dele vieram a Fortaleza os deputados Marcel van Hattem (RS) e Paulo Ganime (RJ).

Homenagem

O Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro foi celebrado em sessão solene na manhã de ontem, na Assembleia Legislativa. Evento que serviu também para alertar sobre a importância da participação da categoria nas lutas pelos direitos e nas pautas políticas nacionais. A homenagem foi solicitada pelos deputados Augusta Brito (PCdoB), Carlos Felipe (PCdoB) e Marcos Sobreira (PDT).

Academia

Será no dia 31/05, no Hotel Sonata de Iracema, a instalação e posse da diretoria e membros da Academia Brasileira de Direito, que tem como presidente o cearense Roberto Victor Ribeiro. A ABD quer ser um agente de transformação social.