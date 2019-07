Paulo César Norões: Dallagnol não irá à sabatina na câmara

Ao contrário de Sergio Moro, que encarou longas e exaustivas audiências com deputados e senadores, para dar sua versão sobre os supostos diálogos com procuradores divulgados pelo site The Intercept, o procurador-chefe da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, declinou do convite da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e não vai comparecer à sabatina para a qual foi convidado e que deveria acontecer nesta terça.

Segundo alegou, Dallagnol prefere manter-se na esfera técnica. Provavelmente falta ao procurador a incrível paciência do ex-juiz e hoje ministro Moro, que aguentou passivamente a avalanche de críticas de parlamentares da oposição. Realmente, encarar o jogo político não é para qualquer um.

Cadastramento já

Tribunal Regional Eleitoral faz alerta aos eleitores que ainda não fizeram o cadastramento biométrico. Neste período de férias escolares, quando muita gente aproveita o tempo livre para passear com a criançada pela cidade e pelos shoppings da Capital, seria bom reservar um tempinho para ficar quites com a Justiça Eleitoral. O Tribunal mantém 13 postos de atendimento espalhados por Fortaleza, sendo sete em shopping centers. E o eleitor pode se programar e agendar - pelo número 148 ou pelo site do TRE-CE, o dia e o horário mais convenientes.

Punição severa

Vale lembrar que quem não se cadastrar até o dia 29 de novembro, terá o título cancelado. E o cancelamento traz implicações no CPF e o eleitor fica impedido de inscrever-se ou receber o Bolsa Família; emitir passaporte; fazer matrícula em instituições públicas de ensino; contrair empréstimos em bancos oficiais; tomar posse em cargo público e, se for servidor público, receber salário.

Capital do Cariri

Em um momento de crise econômica e retração nos investimentos, prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, celebra a inauguração, nas últimas duas semanas, de dois novos e importantes estabelecimentos: um Hotel Ibis e um shopping chamado La Plaza. Junto com Crato e Barbalha - o famoso triângulo Crajubar - Juazeiro é, hoje, até por uma distância média de 500 Km das capitais mais próximas, uma espécie de capital do Grande Cariri, que engloba, além do sul cearense, municípios da Paraíba e Pernambuco. Estão no Crajubar o aeroporto regional, um polo universitário (mais de 12 faculdades), rede hospitalar, centro atacadista e um comércio pujante.

Homenagem

Deputado estadual Audic Mota (PSB) foi homenageado, no último sábado, pela Câmara Municipal de Ibicuitinga com o título de cidadão honorário do município. Segundo o autor da propositura, vereador Eusébio Pinheiro da Silva, pelos relevantes serviços prestados por ele ao município, especialmente a luta pela manutenção de Ibicuitinga como sede de comarca e a articulação para entrega de mais de 1.200 títulos de propriedade de terra a produtores rurais. Emocionado, Audic agradeceu a honraria e enfatizou que a mesma vai pontificar ao lado das recebidas em "sua querida Tauá".