Veja como votou cada deputado em relação à reforma da Previdência do Ceará na AL

A Assembleia Legislativa do Estado aprovou a reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais cearenses, nesta quinta-feira (19), por meio de um Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 29 e uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 17. A PEC, que trata do aumento da idade mínima para aposentadoria do servidor, foi aprovada por 35 votos a favor e oito contra.

Já o PCL, que trata de boa parte das mudanças envolvendo o cálculo do valor da aposentadoria, a taxação sobre estas aposentadorias e as regras das pensões, além do valor do pedágio, foi aprovado por 34 votos a favor e oito contra.

Veja como votou cada deputado: