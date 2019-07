Senador critica troca de cargos por votos na Previdência

O senador Eduardo Girão (Podemos) citou reportagem do Diário do Nordeste na tribuna do Senado, nesta quarta-feira (17), para criticar uma possível troca de voto por cargos no episódio da votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.

Reportagem publicada na edição da última terça-feira (16) mostra que deputados federais do Ceará foram beneficiados com cargos do Governo Federal na mesma semana da votação do primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição aprovada na Câmara.

O governo começou a virar votos de cearenses na semana da votação quando fortalecia as negociações para a distribuição de cargos no segundo escalão federal. Apesar de apenas três deputados do Ceará declararem, a dois dias da votação, que apoiariam a matéria, o Estado acabou ajudando o governo com 11 votos — a metade da bancada.

"Se isso aqui está acontecendo, é inaceitável e não condiz com o governo que eu votei desde o primeiro turno. Um governo que para mim, e acredito ainda, veio para quebrar paradigmas", discursou o parlamentar.

Girão criticou ainda o que chamou de "velhas práticas" e do "toma lá dá cá". "A matéria do Diário do Nordeste fala aqui que está sendo distribuído cargos federais para alguns deputados que votaram a favor da reforma. Esse tipo de situação seria uma grande decepção para mim se ocorresse porque o discurso do governo, desde o primeiro momento, e espero que mantenha a coerência, é que para cargos federais precisa ter técnicos, pessoas capacitadas", afirmou.

Deputados negaram a prática

Apesar de diversas fontes ligadas diretamente ao governo confirmarem sob anonimato a prática de entrega de cargos, parlamentares negaram publicamente o "troca-troca". A divulgação do rol com os nomes dos padrinhos de cada órgão incomodou deputados. A maioria tentou se desvincular das negociações e negou que tenha participado de reuniões sobre o assunto.