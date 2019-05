Projetos que querem regulamentar "Trenzinho da Alegria" estão parados na Câmara de Fortaleza

Desde 2016 que vereadores das mais diferentes vertentes ideológicas querem regulamentar a exploração da atividade dos chamados “Trenzinhos da Alegria”. Até audiência pública, com direito a participação de “super-heróis”, como "Power Rangers" e "Pantera Negra" foi realizada na Câmara Municipal de Fortaleza. A prática, porém, não foi regulamentada, mesmo que este tipo de recreação esteja presente em diversos bairros da Capital.

A polêmica em torno do uso deste tipo de equipamento se deu após um acidente que deixou várias pessoas feridas, na avenida Engenheiro Santana Júnior, no Parque do Cocó, em janeiro deste ano. O assunto voltou ao debate nesta semana após três animadores terem sido presos na Comunidade das Placas, no bairro Vicente Pinzón, com armas de fogo e coletes balísticos de lotes vencidos da Polícia Militar.



Um dos detidos na operação da Polícia, Nailson de Sousa Gomes, conhecido como “Aranha”, trabalhava como Homem-Aranha. Os outros dois, Almino Silva Sousa e Almeida Balbino de Sousa, se fantasiavam de Lanterna Verde e Batman.

Na Câmara Municipal de Fortaleza, o primeiro projeto que tinha como objetivo regulamentar este tipo de atividade foi apresentado pelo ex-vereador Paulo Gomes, e foi arquivado após o autor não ter sido reeleito para novo mandato. Outras duas propostas, uma do vereador Marcelo Lemos (PSL), e outra de Márcio Martins (PROS), tramitam na Casa tratando sobre o mesmo assunto.

O projeto de Marcelo Lemos, que tramita desde janeiro do ano passado, recebeu uma emenda substitutiva e encontra-se aguardando parecer do relator na comissão de Constituição e Justiça, o vereador Iraguassú Teixeira (PDT), conforme consta no site da Câmara. O outro, de Márcio Martins, foi apresentado no fim de março passado, e durante discussão na comissão, teve pedido de vista solicitado pelo vereador Guilherme Sampaio (PT).

Em fevereiro passado, em meio a discussão sobre a regulamentação da atividade, um vídeo viralizou nas redes sociais. Um homem, vestido com a fantasia de Homem-Aranha, fazia acrobacias entre dois veículos em movimento. A pessoa que filma as cenas está com um celular em uma das mãos e cerveja em outra.