Animadores infantis são presos com armas de fogo e coletes balísticos

Três animadores de um 'trenzinho da alegria' foram presos na Comunidade das Placas, no bairro Vicente Pinzón, com armas de fogo e coletes balísticos de lotes vencidos da Polícia Militar do Ceará, na manhã desta segunda-feira (13). A ação foi supervisionada pelo major De Paula, comandante do 8º BPM.

Segundo um policial que pediu para ter a identidade preservada, dois deles conseguiram fugir no momento da abordagem, mas foram alcançados após buscas pelo entorno do bairro. As prisões foram efetuadas por agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

“Quando chegamos à casa, conseguimos pegar um deles, que disse onde estava o material. Os outros dois conseguiram fugir. A população tentou tomar o preso, começou a jogar pedra e houve um disparo em direção aos policiais. Continuamos as buscas e pegamos os outros dois”, informou.

Nailson de Sousa Gomes, conhecido como “Aranha”, e os dois irmãos Almino Silva Sousa e Almeida Balbino de Sousa foram presos por volta de 10h30. A delegada adjunta do 9º DP, Malake Waked, disse que eles trabalhavam fantasiados como Lanterna Verde, Homem-Aranha e Batman em um trezinho de animação que circula pela Av. Beira-Mar.

Com o trio, a polícia apreendeu um revólver .38, três munições de mesmo calibre, um carregador de pistola, dois celulares e três coletes de lotes vencidos, sendo dois da PM local. “A arma é de vigilante, e o terceiro colete possivelmente seja também”, complementa o policial.

Os suspeitos foram levados ao 9º Distrito Policial (DP), no mesmo bairro. Nailson de Sousa Gomes foi autuado por receptação e porte ilegal de arma de fogo, enquanto os dois irmãos devem responder por dano ao patrimônio público, resistência e desobediência.