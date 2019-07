Previdência: "Essa quantidade de apoios não era esperada", diz editor do SVM

A votação da reforma da Previdência que ocorreu nesta quarta-feira (10) saiu melhor do que a encomenda para seus defensores. Pelo menos, no que diz respeito ao placar. Essa é a análise feita pelo editor de Política do Sistema Verdes Mares, Inácio Aguiar. De acordo com ele, a votação favorável ao texto foi maior do que os parlamentares esperavam na Casa. "Essa quantidade não era esperada. Surpreendeu", diz. A proposta de mudança na Constituição teve 379 a favor - 71 a mais do que o necessário - e 131 contra.

Para ele, o principal responsável pelo sucesso não foi o autor do texto, o presidente Jair Bolsonaro (PSL), mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), que abraçou a causa da reforma do sistema de aposentadorias e pensões. "A articução principalmente do presidente da Casa, Rodrigo Maia, fez com que muitos deputados aderissem (ao projeto)", diz.

Veja a análise abaixo