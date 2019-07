Presidente da Câmara de Uruburetama convoca sessão para avaliar afastamento de prefeito

A Câmara de Vereadores de Uruburetama deve se reunir nesta segunda-feira (15), em sessão extraordinária, para avaliar o início do processo de afastamento do prefeito municipal, José Hilson Paiva (PCdoB). A decisão acontece após as denúncias feitas pelo Sistema Verdes Mares sobre abusos sexuais praticados contra pacientes e registrados em vídeo pelo próprio prefeito e médico. A sessão está marcada para as 16h.

A presidente da Câmara, vereadora Maria Stela Gomes Rocha, mais conhecida como “Tete”, disse ter ficado em choque ao se deparar com os vídeos dos abusos, exibidos em reportagem veiculada pelo programa "Fantástico" deste domingo (14). Tete afirmaque entrou em contato com todos os 11 vereadores da Casa para realizar a sessão.

“É para ser feito o que a Lei e a Justiça versam sobre a má ação dele. Repudio totalmente (os atos do prefeito). Tem que ser apurado imediatamente. É caso para afastamento imediato”, destaca Tete.

De acordo com a presidente da Câmara, o primeiro passo para abrir o processo de afastamento seria constituir uma moção de repúdio contra os atos do prefeito assinada por todos os parlamentares.

No entanto, segundo informações obtidas pelo SVM, José Hilson teria mobilizado aliados para ficarem do seu lado durante um eventual processo de cassação do mandato.

Doutor Assédio

O Sistema Verdes Mares teve acesso a 63 vídeos, feitos entre 2009 e 2012, com, pelo menos, 23 mulheres, além de dezenas de fotos de partes íntimas de pacientes tiradas pelo médico durante exames ginecológicos nas cidades de Uruburetama e Cruz. Dessas, pelo menos 17 foram "claramente" abusadas, segundo a Associação Brasileira de Médicos. A reportagem ouviu seis vítimas nas duas cidades e teve acesso a relatos de Boletins de Ocorrência.

“Essa história pegou todo mundo de surpresa. Tínhamos acesso a um vídeo que se caracterizava em contato íntimo de um casal, mas agora é totalmente diferente. Eu, como mulher, mãe, estou em estado de choque”, disse a presidente da Câmara.

No ano passado, um vídeo com o prefeito e médico circulou nas redes sociais no Município de Uruburetama. As cenas mostravam o gestor mantendo relações sexuais no consultório que fica próximo à sua residência.