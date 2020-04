Plano de socorro a estados do Senado prevê repasse de R$ 60 bi; Ceará fica com R$ 766 mi

Um relatório apresentado nesta quinta (30) pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para a ajuda federal a estados e municípios durante a crise do novo coronavírus prevê o repasse de R$ 60 bilhões em quatro prestações.

O texto de Alcolumbre deverá ser levado a votação neste sábado (2) e, se aprovado como está, terá que retornar à Câmara, uma vez que altera os critérios de distribuição definidos pelos deputados.

Pela proposta, R$ 25 bilhões serão encaminhados aos estados e R$ 25 bilhões aos municípios. O Ceará deverá receber R$ 766 milhões.

A divisão da verba proposta para os estados será feita de acordo com um coeficiente que mesclará critérios como variação na arrecadação de ICMS, população, fatia no FPE (Fundo de Participação dos Estados) e Lei Kandir.

Já a distribuição entre os municípios será de acordo com a população, o que deverá fazer com que mais dinheiro chegue às capitais e grandes cidades.

O texto prevê ainda que R$ 10 bilhões sejam repassados diretamente para o combate ao novo coronavírus, dos quais R$ 7 bilhões para estados e R$ 3 bilhões para os municípios.

Na verba para a saúde, o dinheiro que seguirá para os estados deverá obedecer prioritariamente a incidência de casos (60%) e o restante seguirá o tamanho da população. Já no caso dos municípios, o dinheiro será dividido de acordo com a população apenas.

Veja como fica a partilha entre os estados:

São Paulo - R$ 5,513 bilhões

Minas Gerais - R$ 2,495 bilhões

Rio de Janeiro - R$ 1,673 bilhão

Rio Grande do Sul - R$ 1,621 bilhão

Paraná - R$ 1,430 bilhão

Bahia - R$ 1,390 bilhão

Mato Grosso - R$ 1,121 bilhão

Santa Catarina - R$ 959 milhões

Goiás - R$ 952 milhões

Pará - R$ 913 milhões

Pernambuco - R$ 898 milhões

Ceará - R$ 766 milhões

Maranhão - R$ 610 milhões

Espírito Santo - R$ 594 milhões

Amazonas - R$ 522 milhões

Mato Grosso do Sul - R$ 518 milhões

Distrito Federal - R$ 389 milhões

Paraíba - R$ 373 milhões

Rio Grande do Norte - R$ 368 milhões

Alagoas - R$ 344 milhões

Piauí - R$ 334 milhões

Rondônia - R$ 279 milhões

Sergipe - R$ 261 milhões

Tocantins - R$ 250 milhões

Acre - R$ 165 milhões

Amapá - R$ 134 milhões

Roraima - R$ 123 milhões