Ministro anuncia início do bombeamento de eixo da Transposição até Jati para 30 de agosto

No próximo dia 30 de agosto, deve ser iniciado o bombeamento da terceira estação elevatória do eixo norte do Rio São Francisco. A promessa é do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. O anúncio foi feito nesta terça-feira (6) durante reunião entre o deputado federal Heitor Freire (PSL) e o chefe da Pasta para tratar da seca no Ceará. Canuto informou que a água vai abastecer o reservatório de Jati, e será distribuída para cidades que estão enfrentando crise hídrica.

"Conseguiremos no dia 30 de agosto iniciar o bombeamento da terceira estação elevatória do eixo norte e a água seguirá seu curso até o reservatório de Jati, tão esperado pelo Ceará, que de lá, pelo Cinturão das Águas, chegará até a Região Metropolitana de Fortaleza", diz o ministro, em vídeo.

No anúncio, Canuto não detalhou, porém, quais municípios serão beneficiados com a medida, tendo em vista que, para chegar à Região Metropolitana, o volume deve passar pelo Cinturão, que ainda não está concluído.

> Transposição: impasse no Cinturão das Águas preocupa deputados

Aceno

A medida anunciada pelo ministro ocorre após declarações polêmicas do presidente Jair Bolsonaro (PSL) sobre a região Nordeste. A oposição chegou a acusar o Palácio do Planalto de agir politicamente contra os governos estaduais. Em última viagem à Bahia, o presidente chegou a declarar "amor" pelos nordestinos.