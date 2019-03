Maracanaú é uma das cinco cidades escolhidas para receber programa federal de combate à violência

O município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi um dos cinco escolhidos pelo Governo Federal para participar da implantação do Plano Nacional de Enfrentamento aos Crimes Violentos.

O projeto, que reunirá programas interministeriais em diversas áreas, será apresentado, na tarde desta terça-feira (12), pelo secretário adjunto da Secretaria Nacional de Segurança Pública, brigadeiro Fernando Almeida Riomar, ao secretário estadual de Segurança, André Costa, em Fortaleza.

De acordo com o Governo Federal, o plano, considerado carro-chefe do Ministério da Justiça no combate à violência, será iniciado a partir do mês de junho. Ele vai ser realizado através de ações em áreas como Educação, Saúde, Geração de Emprego e Desenvolvimento Regional. A ideia é que os municípios selecionados se tornem, em cada uma das suas regiões, um modelo de enfrentamento ao crime e o plano possa ser replicado em outras cidades brasileiras.

Os critérios para escolha das cidades, inclusive Maracanaú, foram o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a população e os indicadores de violência.