Governo Federal reconhece situação de emergência em 22 municípios do Ceará devido à seca

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu situação de emergência em 22 municípios do Ceará. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (22).

Para receber auxílio da Defesa Civil Nacional, estados e/ou municípios precisam obter o reconhecimento federal de situação de emergência ou calamidade pública - deferido pelo Governo Federal após a análise do decreto estadual. A publicação no DOU ratifica o decreto do Governo do Ceará, de 26 de abril de 2019.

Confira a lista de municípios:

1 - Beberibe

2 - Boa Viagem

3 - Campos Sales

4 - Caririaçu

5 - Catarina

6 - Catunda

7 - Deputado Irapuan Pinheiro

8 - Itapagé

9 - Jaguaretama

10 - Jaguaribara

11 - Jati

12 - Milhã

13 - Mombaça

14 - Monsenhor Tabosa

15 - Morada Nova

16 - Nova Olinda

17 - Pedra Branca

18 - Pereiro

19 - Piquet Carneiro

20 - Saboeiro

21 - Solonópole

22 - Tarrafas

Apesar da melhor quadra chuvosa dos últimos sete anos, o decreto estadual considera a irregularidade das chuvas e as elevadas temperaturas que "vêm comprometendo o armazenamento de água, causando sérios problemas ao abastecimento, inclusive para o consumo humano e animal, desde o ano de 2012", diz a publicação.

Apoio emergencial

