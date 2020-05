Demissão de Nelson Teich repercute no meio político

Após oficializar seu pepido de demissão do Ministério da Saúde, Nelson Teich foi substituído interinamente pelo general Eduardo Pazuello. Nas redes sociais, sua exoneração foi comentada no meio político de todo o Brasil.

Logo após o anúncio, o médico que acompanhou a pandemia desde o início e foi trocado do posto por Teich, Luiz Henrique Mandetta, postou em sua conta no Twitter uma mensagem com "Força, SUS".

O deputado federal André Figueiredo (PDT-CE) compartilhou sua indignação em publicação no Twitter. "Em plena pandemia, iremos para o terceiro ministro da Saúde. Infelizmente, isso só acontece no Brasil. Que Deus proteja nosso povo!", escreveu.

Mais um que não aguenta a conduta irresponsável de @jairbolsonaro. Em plena pandemia iremos pro terceiro Ministro da Saúde. Infelizmente isto só acontece no Brasil.

Que Deus proteja nosso povo ! pic.twitter.com/47rLl4D3l3 — André Figueiredo🌹🇧🇷 (@andrepdt12) May 15, 2020

Outros nomes do meio político, como o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT-CE), o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), e os deputados federais José Guimarães (PT-CE), Célio Studart (PV-CE) e Luizianne Lins (PT-CE), também adotaram tom crítico ao presidente Jair Bolsonaro ao comentarem o acontecimento.

"Como lidar com um presidente genocida que quer matar seu povo?", questionou Luizianne.

Nelson Teich não aguentou nem 1 mês como ministro da Saúde. Já pediu as contas. Afinal, como lidar com um presidente genocida que quer matar seu povo?! #COVID19 #teichdemitido #ForaBol卐onaro pic.twitter.com/2PPNtPAqBm — Dep. Luizianne Lins (@Luizianne13PT) May 15, 2020

"Estamos no meio de uma pandemia e Teich já é o segundo ministro que deixa um governo lunático, que já mostrou não ter o mínimo de liderança para gerir um crise", disse José Guimarães.

Enquanto Bolsonaro não confiar na ciência, teremos uma sucessão de problemas no Ministério da Saúde.

Estamos no meio de uma pandemia e Teich já é o segundo ministro que deixa um governo lunático que já mostrou não ter o mínimo de liderança para gerir a crise. #ForaBolsonaro — José Guimarães (@guimaraes13PT) May 15, 2020

Para Célio Studart, a demissão de Teich mostra que Bolsonaro "não quer um médico ou técnico" no cargo, e sim "capachos".

Teich se DEMITE do MINISTÉRIO DA SAÚDE!

O Presidente não quer um MÉDICO ou técnico para NADA! Ele quer CAPACHOS! — Célio Studart (@CelioStudart) May 15, 2020

Instabilidade na pandemia

Nelson Teich é o segundo ministro da Saúde a deixar o cargo no meio da pandemia de coronavírus. Sua exoneração ocorre um dia após o Brasil regsitrar 844 mortes em apenas um dia, alcançando o segundo lugar no ranking de países com mais vítimas fatais da Covid-19.

O ministro anterior, Luiz Henique Mandetta, foi demitido no último dia 16, após uma série de atritos com o presidente da República. Teich, que iria completar um mês no cargo nesse sábado (16), não chegou a montar equipe de combate ao coronavírus e vinha sendo pressionado por Bolsonaro a adotar o uso da cloroquina para tratamento dos pacientes infectados.