Concurso da Câmara de Fortaleza: edital deve ser lançado no início de julho

A Câmara Municipal de Fortaleza deve lançar em julho edital de concurso público para preenchimento de vagas ociosas no Legislativo da Capital cearense. Essa foi uma das principais promessas feitas pelo presidente da Casa, o vereador Antônio Henrique (PDT), ao assumir o comando da Mesa Diretora.

No início de abril, o chefe do Legislativo anunciou que, no prazo de até 90 dias, apresentaria o edital com as vagas necessárias para preenchimento, o que deve ser feito no próximo mês. Desde a gestão do ex-vereador Walter Cavalcante (MDB) havia sinalização de realização do certame, o que ainda não ocorreu.

De acordo com Antônio Henrique, era preciso a realização de um estudo técnico para saber a real necessidade de vagas, bem como a quantidade, além do valor da remuneração de cada um dos servidores a serem efetivados. A Casa possui pelo menos 2 mil funcionários, sendo apenas 200 efetivos. A ideia é que os cargos, atualmente, ocupados por terceirizados e comissionados sejam substituídos por pessoal efetivo.

A assessoria da Câmara, porém, informou que mesmo após o estudo técnico ainda não se sabe o número de vagas a serem preenchidas, o que só deve ser anunciado em julho, com o lançamento do edital. Antônio Henrique prefere não antecipar os dados sobre o concurso para evitar informações desencontradas.

Em 2014, a Câmara chegou a anunciar a realização de um concurso para o preenchimento de 70 vagas para a área de comunicação, o que acabou não se concretizando. Este deve ser o primeiro concurso da história da Câmara Municipal de Fortaleza, e só será realizado devido a uma recomendação feita pelo Ministério Público, no início do ano. O órgão deu um prazo de até 90 dias para que a Casa publique um edital.