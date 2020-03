Bolsonaro antecipa a saída das Forças Armadas no Ceará

Após o fim do motim dos Policiais Militares, na última segunda-feira (2), o presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quarta (4), no Diário Oficial da União (DOU), alteração que antecipa o encerramento da atuação das Forças Armadas no Estado até o dia de hoje.

O decreto inicial permitia as Forças Armadas atuarem no Ceará até o dia 28 de fevereiro. Após pedido do governador Camilo Santana (PT), o presidente prorrogou por mais uma semana a atuação da Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que terminava nesta sexta-feira (6).

A mudança aconteceu pela normalização do trabalho dos militares, que entraram em acordo com o Governo, após 13 dias de paralisação. Os PMs se diziam insatisfeitos com a proposta de reajuste salarial inicial.

O acordo final prevê que o Governo irá investir R$ 495 milhões com os salários dos militares até 2022. Outra cobrança da classe era a anistia aos policiais que participaram do movimento, mas esta não foi aceita pelos governantes.