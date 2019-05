Aproximação do PSL Ceará com prefeito de Caucaia provoca crise no partido

A aproximação do PSL com o prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PMB), está provocando uma crise entre integrantes da cúpula do partido do presidente Jair Bolsonaro no Estado. Após militantes criticarem a aliança com o gestor municipal por ele ser aliado ao PT e estar envolvido em denúncias de supostas irregularidades, o presidente do PSL em Fortaleza, deputado estadual André Fernandes, veio a público se posicionar contra o "diálogo" do presidente estadual da legenda, deputado federal Heitor Freire, com o prefeito. Freire acabou destituindo a comissão provisória de Caucaia.

Até então o PSL em Caucaia - segundo maior colégio eleitoral do Estado -, estava sendo presidido por Júlio Aquino Junior, conhecido como Juninho. Ele foi candidato a deputado estadual no ano passado e recebeu quase seis mil votos. Juninho é um dos aliados do prefeito Naumi Amori, assim como o deputado Heitor Freire. Nas eleições de 2018, Naumi deu apoio à campanha de Freire.

Acontece que essa aproximação do PSL com o prefeito de Caucaia tem irritado militantes. No Whatsapp, circulam áudios de integrantes de grupos de direita criticando a cúpula do partido por estar próxima a aliados do PT - Naumi Amorim apoiou a campanha à reeleição do governador Camilo Santana e faz parte da base dele -, além do gestor estar envolvido em denúncias de supostas irregularidades.

A gota d'água do conflito foi uma foto divulgada, na última segunda-feira (5), por um dos vereadores de Caucaia, em que ele, junto outros parlamentares da Câmara Municipal, o então presidente do PSL em Caucaia, Juninho, e o deputado federal, Heitor Freire, aparecem ao lado do prefeito Naumi Amorim.

Foto: Divulgação

Escancarou

A pressão levou o deputado estadual André Fernandes, que comanda o PSL em Fortaleza, a questionar o presidente estadual do partido, deputado Heitor Freire, e a necessidade de "diálogo para fazer política" no diretório estadual, em uma nota publicada nas suas redes sociais, nesta terça-feira (7).

Após a comissão provisória do PSL municipal de Caucaia ter sido entregue à base do atual prefeito, Naumi Amorim, surgiram muitas críticas ao PSL do Ceará, no todo. Venho afirmar publicamente que, apesar do presidente estadual do nosso partido crer que é necessário diálogo para fazer política, DISCORDO TOTALMENTE da sua posição"

Fernandes disse que recebeu várias denúncias de supostos esquemas de corrupção contra o gestor de Caucaia e que entregará elas ao Ministério Público. O deputado disse que existem muitas "fake news" para atingir o partido, mas enfatizou que, "se houver comprovação de que houve qualquer negociata envolvendo o PSL aqui no Ceará", será o primeiro a denunciar.

Reprodução

Insatisfeitos

Coronel Bezerra, suplente do deputado federal Heitor Freire, também se pronunciou em nota, parabenizando André Fernandes pelo seu posicionamento. Ele chamou de "traição" a "negociata" do PSL com o prefeito de Caucaia.

Não compactuamos com negociatas espúrias de conchavos e a velha "política do toma-lá da cá", de que os fins justificam os meios. O partido NÃO PODE aceitar passivamente muito menos ratificar tamanha, estapafurdia, inconsequente, injustificável e imoral atitude! Uma traição a todos os bolsonarianos"

Outro lado

Na tentativa de colocar panos quentes na situação, o parlamentar falou com Heitor Freire depois da publicação, frisando que não citou o nome dele na nota. O presidente estadual do PSL logo tratou de destituir a comissão provisória de Caucaia, em meio às críticas.

Heitor Freire, por outro lado, disse que poucas vezes esteve com Naumi Amorim. Segundo ele, na última segunda, a reunião foi para tratar de demandas da Prefeitura de Caucaia com o Governo Federal.

Em uma nota de esclarecimento lançada publicamente, o dirigente defende que não adota "nenhuma medida que não seja alinhada com as diretrizes definidas pelo presidente Jair Bolsonaro", e citou o apelo de Bolsonaro na Marcha dos Prefeitos, em Brasília, para construir um novo pacto federativo com os municípios, "sem olhar para questões partidárias".

Quem precisa de água, educação, segurança e alimento é o povo e questões partidárias não podem impedir que o desenvolvimento chegue ao Ceará"

O parlamentar negou haver "qualquer acordo político com esquerdistas para a estruturação do PSL" e afirmou que conta com o apoio dos deputados estaduais André Fernande e Delegado Cavalcante para montar os diretórios municipais.

O PSL só será confiado a pessoas honestas, conservadoras e ficha limpa, dando preferência aos ativistas "bolsonarianos". Levará tempo, mas vamos analisar a situação de todos"

E enfatizou que está atento aos "infiltrados e ao identificá-los, tomaremos as devidas providências de afastá-los. Pedimos PACIÊNCIA a todos, que com o passar do tempo vamos conseguir analisar a situação de todas as cidades do Estado", concluiu.

Reprodução

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, por sua vez, minimizou os conflitos entre ele e o PSL, classificando de "natural" essas discussões. Ele defendeu a aliança com diversos partidos em prol do município.

Eu sou aliado do governador, mas para a gente ajudar o município tem que estar aliado com todos que foram votado no município, o que a gente busca é o apoio de todos e me dou bem com o PSL, já fui do deputado pelo PSL, então essas discussões são normais"

Naumi, por outro lado, negou envolvimento em qualquer irregularidade e questionou as denúncias. "Eu queria saber quais são essas irregularidades, eu não tenho nenhuma irregularidade", afirmou.