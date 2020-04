Após 33 dias internado por conta do coronavírus, pai do prefeito Roberto Cláudio recebe alta

Após 33 dias internado em um hospital da Capital por conta do novo coronavírus, o pai do prefeito Roberto Cláudio (PDT), o professor Roberto Cláudio Frota Bezerra, de 73 anos, recebeu alta hospitalar neste sábado (26). A informação foi divulgada - e celebrada - pelo prefeito nas redes sociais.

"Uma pausa para compartilhar um especialíssimo momento. Depois de 33 dias de internação hospitalar, sendo 22 na UTI e 14 intubado, celebramos hoje a alta de mais um paciente. Este grande guerreiro, que enfrentou e venceu este vírus que ousa desafiar a capacidade de superação da humanidade sempre foi um exemplo de vida para mim", escreveu Roberto Cláudio, ao compartilhar vídeo do pai deixando o hospital, em cadeira de rodas, sob aplausos de profissionais da saúde.

Veja o vídeo:

O prefeito aproveitou para agradecer a amigos, familiares, ex-alunos, colegas e "a todas as pessoas pelos apoios e orações". "Agradeço aos médicos, às enfermeiras, aos demais profissionais de saúde tão dedicados e, fundamentalmente, a Deus pela graça de ver meu pai em mais uma gigantesca vitória em sua vida", acrescentou.

Estado grave

Ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Roberto Cláudio Frota Bezerra chegou ao hospital com sintomas de febre e dor no corpo no dia 25 de março. Após apresentar dificuldades respiratórias, foi transferido para UTI.

> Pai do prefeito de Fortaleza está na UTI após contrair o coronavírus

Tanto o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, quanto o irmão, Prisco Bezerra, suplente de senador, também foram diagnosticados com Covid-19. Ambos já se recuperaram da doença.