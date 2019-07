André Fernandes pede desculpas a Nezinho após acusação: 'Tenho certeza que isso não vai se repetir'

Após o deputado estadual Nezinho Farias (PDT) se emocionar na tribuna da Assembleia Legislativa ao falar sobre o arquivamento de denúncia apresentada pelo deputado André Fernandes (PSL) pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o parlamentar do PSL pediu desculpas ao colega em plenário, nesta quinta-feira (4), por tê-lo acusado de envolvimento com facção criminosa. O deputado do PDT aceitou as desculpas, mas cobrou atenção do colega em relação a denúncias.

A sessão já seria encerrada quando o presidente do Legislativo, deputado José Sarto (PDT), convocou os parlamentares para o pronunciamento de André Fernandes.

“Me desculpo com o deputado Nezinho por toda repercussão negativa, por ter trazido um assunto que fez Vossa Excelência e a família do senhor sofrer. O que fiz não foi pra denegrir. Talvez por inexperiência minha de não saber como funciona o Ministério Público, sigilo. Ou então se deveria apenas de chegar a denúncia e encaminhar sem antes averiguar. Tenho certeza que isso não vai se repetir”.

Nezinho Farias, por sua vez, disse que o pedido de desculpas “diminui um pouco do constrangimento” causado a ele, mas cobrou mais atenção de Fernandes.

“Darei um conselho: aprenda um pouco, procure ouvir seus colegas com mais experiência, mas nunca procure passar por cima de ninguém, se Vossa Excelência não tiver certeza do que está falando. Se um dia chegar mais alguém no seu gabinete com papel infundado, antes de tomar qualquer decisão, reveja, porque o senhor pode fazer um estrago na vida de um cidadão que é incalculável“.

Outros deputados presentes na sessão reconheceram o gesto de Fernandes. “Me deixou tanto quanto satisfeito, porque na vida da gente nada melhor do que reconhecer os erros. Nós somos seres humanos antes de sermos parlamentares. Nada mais coerente justo do que pedirmos desculpas”, disse Evandro Leitao (PDT).

“Grande gesto do Deputado André Fernandes em pedir desculpas e do Deputado Nezinho em aceitá-las, todos podemos comentar erros, de gravidade pequeno, média ou grande, mas pedir desculpas de coração e aceitá-las é só para os Fortes”, afirmou Leonardo Araújo (MDB).