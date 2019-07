32 municípios realizam cadastramento da biometria, que será obrigatória nas eleições de 2020

Obrigatório nas eleições de 2020, o cadastro biométrico está sendo realizado, atualmente, em 32 municípios cearenses. Outras três cidades tiveram o prazo encerrado nesta sexta-feira (26) - Parambu, Orós e Ipaumirim - e 12 devem iniciar o processo a partir do dia 2 de agosto. Em Fortaleza, 44% dos 1.776.365 eleitores aptos a votar ainda precisam fazer o recadastramento biométrico.

De acordo com a Justiça Eleitoral, o eleitor deve agendar a visita pelo telefone 148 e se dirigir, portando documento de identidade com foto e comprovante de endereço, ao cartório eleitoral de seu município. Eleitores com 18 anos completos (ou a completar) em 2019 devem levar também certificado de alistamento militar.

Em Fortaleza, o prazo vai até o dia 29 de novembro. “Nós temos condição de fazer um atendimento razoável, com muitos guichês funcionando. Necessita apenas que a população se sensibilize para fazer logo a biometria, e não deixar para última hora. No momento, é possível fazer seu cadastro com conforto, dentro da hora e do dia que escolher”, afirma Anderson Frota, chefe da Central de Atendimento ao Eleitor.

Confira a lista completa de pontos de cadastro em Fortaleza:

Fortaleza

Central de Atendimento ao Eleitor (Praia de Iracema)

Vapt Vupts de Messejana e Antônio Bezerra

Parque das Crianças

Centro de Cidadania e Direitos Humanos (Conjunto Ceará)

Unidade Móvel do TRE-CE (atualmente no Fórum Clóvis Beviláqua)

Shopping Parangaba

Shopping Riomar Fortaleza

Shopping Riomar Kennedy

Shopping Benfica

North Shopping Jóquei

Shopping Iguatemi

Shopping Via Sul

Confira os municípios que estão realizando o cadastro e o prazo final:

Quixeramobim - 31/10

Acopiara - 30/08

Beberibe - 27/09

Tauá - 30/08

Morrinhos - 27/09

Santana do Acaraú - 27/09

Massapê - 27/09

Reriutaba - 30/08

Ipu - 30/08

Pires Ferreira - 30/08

Ipueiras - 27/09

Varjota - 31/10

Nova Russas - 30/08

Tamboril - 27/09

Poranga - 27/09

Ararendá - 30/08

Independência - 27/09

Novo Oriente - 27/09

Quiterianópolis - 27/09

Senador Pompeu - 31/10

Solonópole - 31/10

Piquet Carneiro - 31/10

Ererê - 31/10

Milhã - 31/10

Alto Santo - 18/10

Tabuleiro do Norte - 31/10

Assaré - 31/10

Campos Sales - 31/10

Saboeiro - 20/09

Iracema - 23/08

S. João do Jaguaribe - 31/10

Tarrafas - 31/10

Salitre - 31/10

Pacujá - 30/08

Antonina do Norte - 31/10

Títulos cancelados

Quem teve o título cancelado por não ter realizado o cadastro biométrico pode regularizar a situação indo ao cartório eleitoral com RG e comprovante de endereço. O processo, nesses casos, costuma ser mais demorado, pois a atualização de cadastro é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Além da impossibilidade de votar, o cidadão com título cancelado sofre algumas outras sanções, como ficar impedido de obter passaporte ou nova carteira de identidade, renovar matrícula em estabelecimento de ensino público, inscrever-se para concurso público, tomar posse em cargo público, receber vencimentos de função pública, participar de concorrência pública e obter empréstimo de órgão público.