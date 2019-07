"Beiram a insanidade", sugere Camilo sobre polêmicas recentes envolvendo Bolsonaro

O governador Camilo Santana (PT) criticou, nesta quarta-feira (31), sem fazer referência direta, as últimas polêmicas que envolveram o presidente Jair Bolsonaro (PSL). As falas e ações, segundo Camilo, "beiram a insanidade e parecem buscar a banalização do absurdo". O governador cearense fez um "apelo ao bom senso" em nome do País.

A manifestação foi por meio de sua conta no Facebook e postada na manhã desta quarta. Camilo sugeriu, ainda, que o embate "não é o que o Brasil precisa neste momento".

"Chega de se criar polêmicas e crises! Temos treze milhões de desempregados e problemas graves que aflingem todos os estados. A situação é delicada e preocupante", complementou o governador do Ceará, que se disse defensor da democracia, do fortalecimento das instituições e da liberdade de imprensa.

"Nosso país e nosso povo merecem muito mais", completou o gestor.