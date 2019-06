Passageira passa mal e voo Fortaleza para Rio de Janeiro é desviado para Salvador

Um voo da Gol Linhas Aéreas, que decolou de Fortaleza e seguia para o Rio de Janeiro, precisou ser interrompido na noite desta quarta-feira (26). O voo G3 2179 precisou fazer um pouso alternado em Salvador, após uma passageira passar mal durante a viagem.

Pouso alternado, de acordo com a Gol, é quando acontece apenas uma mudança no destino do voo.

A companhia aérea afirmou por meio de nota para o Sistema Verdes Mares que a passageira passou mal após a decolagem sendo necessário um pouso alternado na capital baiana, para que a mesma recebesse atendimento médico imediato em solo.



Ainda segundo a empresa aérea, a companhia prestou toda a assistência para a passageira que não teve a identidade divulgada e solicitou a presença de um médico que fez os procedimentos de primeiros socorros.

Após o pouso, a passageira foi encaminhada ao hospital da cidade para receber os cuidados necessários. O voo seguiu para o Rio de Janeiro.