Zoo: Girafa nasce nos arredores de Paris e encontra o amor materno no cativeiro

Até o século 12, Vincennes era uma região de floresta, a leste de Paris, onde viveram os reis Merovíngios (400-755). A 6,7 km do centro da capital francesa, o lugar cresceu muito e hoje é uma das áreas mais populosas dos arredores da Cidade Luz. Nesta sexta (5), Vincennes atraiu a imprensa por um motivo inusitavo: um bebê girafa nasceu e, há dois dias, as cenas de chamego entre mãe e filho chama atenção no zoológico de Vincennes.

Mamífero ruminante, a girafinha já fica em pé no segundo dia de vida Foto: AFP

Girafas são mamíferos, ruminantes, famosas por sua altura, por suas pernas e pescoços longos. Os machos medem até 5 metros de altura. Tanta altura assim tem um custo: esses mamíferos originários da África precisam comer muitos galhos e passam quase o dia inteiro se alimentando.

Mamãe girafa lambe sua cria com muito amor e carinho Foto: AFP

O zoológico de Vincennes mantém as girafas em cativeiro. Mesmo não estando no habitat natural, é possível ver os primeiros dias da girafinha, uma festa para visitantes, mas um momento de estudo para tratadores e veterinários. Já com dois dias de vida, o filhote já fica em pé e mama. A troca de carinho entre os dois prova os cuidados do instinto materno.

Filhote de girafa vive em cativeiro em zoo nos arredores de Paris Foto: AFP

É evidente que o cativeiro não reproduz as condições ideais de vida do habitat natural. E é por isso que os zoológicos são criticados por muitos conservacionistas, que consideram esses espaços um espaço inadequado para espécies da vida selvagem. Em Vincennes, realmente nada lembra da savana africana. Apesar do seu tamanho, a girafa pode alcançar a velocidade de 56 km/h, suficiente para fugir de seus predadores. Nos arredores de Paris, isso é impossível mesmo para um bebê girafa.